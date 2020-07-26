В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу. На видео, размещенное в социальных сетях, обратил внимание Telegram-канал Hue.

На кадрах видно, как кошки неспешно идут вместе с хромой собакой по ночной трассе, будто защищая ее с двух сторон от проезжающих мимо автомобилей.

«Делегация целая! Глянь, они ее охраняют! Она, видимо, инвалид», — прокомментировал автор видео, ставший свидетелем происходящего. Отмечается, что ролик был снят в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что бродячая кошка среди ночи пробралась в дом жительницы США и родила котят. После этого хозяйка решила оставить животное себе, а потомство раздала друзьям. «Кошка хорошо адаптировалась, она милая и любящая. И я рада, что могу следить за судьбой котят», — сказала американка.