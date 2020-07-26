Факел Олимпиады-1980 ушел с молотка

Факел московской Олимпиады-1980 ушел с молотка на аукционе в Каннах. Об этом сообщает ТАСС.

Артефакт разыграли на аукционе и продали за две с половиной тысячи евро ранее 26 июля. Покупатель факела не назван. В нынешнем году отмечается 40-летний юбилей ОИ-1980.

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19 июля 1980 года завершилась эстафета олимпийского огня. Баскетболист сборной СССР Сергей Белов зажег огонь на арене «Лужники» во время церемонии открытия Игр в Москве.

Летняя Олимпиада-1980 прошла с 19 июля по 3 августа. Большинство стартов приняла Москва, часть соревнований состоялись в Киеве, Минске, Ленинграде и Таллине.

Советская сборная завоевала первое место в медальном зачете на Играх 1980 года. Спортсмены из СССР выиграли 80 золотых медалей, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. Команды из 65 стран мира бойкотировали соревановния. В их числе — США, Япония, ФРГ, Турция, Южная Корея.