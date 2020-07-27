«Голая Афина» с протестов в США рассказала о своей акции и работе в секс-индустрии

Протестующая в американском Портленде женщина, которую окрестили «голой Афиной» за выход к полицейским только в маске и шапке, оказалась работницей секс-индустрии. Ее личность раскрыло издание The Daily Mail.

Отмечается, что ставшая символом протестов в Портленде девушка — работница секс-индустрии Джен, ей за 30 лет. Она рассказала, что идея устроить акцию в обнаженном виде была спонтанной. По ее словам, она решилась на это в ответ на действия полиции.

Таким образом «Афина» пыталась обратить внимание, что протестующие беззащитны, так как у большинства нет оружия. «Моя нагота — это политика, и она показывает мое отношение. Пусть они видят, куда они стреляют», — объяснила Джен.

20 июля в социальных сетях появилось видео, как «голая Афина» сначала шагает по тротуару, а затем садится и начинает практиковать серию поз из йоги и балета перед представителями правопорядка. Фотограф Дейв Киллен, который сделал вирусные снимки протестующей, рассказал, что полицейские стреляли перцовыми шариками ей в ноги и к женщине подбежал другой демонстрант с самодельным щитом, но она обошла его стороной. По словам фотографа, полицейские ушли примерно через 10 минут после того, как появилась «голая Афина».

Ранее сообщалось, что ФБР начало расследование против устроивших беспорядки в американском Портленде. Представители силовых ведомств защищались в здании суда, которое протестующие огородили металлическим забором, попытавшись устроить пожар. В ответ спецотряды применили слезоточивый газ. Известно, что протестующие используют и мощные лазеры для ослепления силовиков — несколько человек уже получили серьезные травмы глаз.

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