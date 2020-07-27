Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео

На одном из пляжей в Краснодарском крае лебедь попытался раздеть туристку. На видео происшествия обратил внимание сайт «Новая Кубань».

В ролике видно, как россиянка кормит лебедя, подплывшего вплотную к купавшимся на мелководье посетителям пляжа. Птица ест с рук, а затем дергает светловолосую девушку за завязки купальника. Она смеется, садится на дно и отгоняет назойливого лебедя.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали макак-крабоед попытался раздеть британскую туристку и попал на видео, которое снимала ее подруга. Стоило женщине сесть на скамейку, как ей на колени прыгнул небольшой макак. Сначала обезьянка пыталась расстегнуть ее шорты, затем заглянула ей под майку и дернула за волосы.