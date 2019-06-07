Мартышка попыталась раздеть туристку

В Индонезии на острове Бали обезьянка слегка приспустила платье туристки, которая фотографировалась с приматом на коленях. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

21-летняя Сара Вижон (Sarah Wijohn) приехала на остров из Новой Зеландии, чтобы отпраздновать день рождения. Девушка вместе с семьей отправилась в заповедник Священный лес обезьян и решила сфотографироваться с одной из его обитательниц.

Вижон посадила одну из балийских длиннохвостых макак к себе на колени. Животное отказалось сидеть спокойно. Сначала оно чесало себе лапу, а затем схватилось за платье девушки и слегка оттянула его, показав бюстгальтер.

Новозеландку и ее семью рассмешила выходка макаки.

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