Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео

Жительница США в парке американского Сан-Диего напала на незнакомого мужчину из-за того, что на нем не было медицинской маски. Об этом сообщает телеканал Fox News.

На опубликованных кадрах видно, как пожилая американка облила парня из баллончика со слезоточивым газом. Супруга потерпевшего намерена теперь добиваться того, чтобы хулиганка оказалась за решеткой.

По ее словам, они вместе с мужем просто сидели, обедали и занимались своими делами. «На нас не было масок, потому что мы ели. Нельзя же носить маску и есть одновременно», — объяснила женщина на своей странице в Facebook.

Она также рассказала, что нападающая начала оскорблять их, когда они пришли в парк, чтобы выгулять собаку. Пожилая дама подошла вплотную к их столу и брызнула из баллончика сначала в ее сторону. Затем она вылила остатки на мужчину.

Потерпевшие обратились с заявлением в полицию. Супруги хотят, чтобы женщина оказалась в тюрьме.

Ранее во Франции скончался водитель автобуса Филипп Монгуйо после того, как был избит компанией пассажиров, отказавшихся надеть медицинские маски в транспортном средстве. Начался спор, в результате мужчины напали на водителя и стали наносить ему удары кулаками и ногами, после чего убежали. Водитель без сознания был доставлен в больницу, где вскоре скончался.