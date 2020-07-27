Раскрыто отношение россиян к Лукашенко

Более половины россиян (52 процента) положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Это следует из результатов опроса, раскрытых ВЦИОМ, передает РИА Новости.
Безразлично к белорусскому президенту относятся 35 процентов россиян, а у 9 процентов отрицательные чувства.
Среди тех, кто положительно относится к Лукашенко, 34 процента выражают уважение, 18 — симпатию, 14 —доверие. Среди негативных чувств 7 процентов приходится на недоверие, 5 —на разочарование. Среди нейтральных чувств — 22 процента безразличного отношения.
Опрос проводился 21 июля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Номера были выбраны случайным образом.
15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в президентские выборы в Белоруссии, которые состоятся в августе 2020 года. Официальный представитель Кремля заявил, что оценивают выборы как внутреннее дело Белоруссии.