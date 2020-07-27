Стало известно о готовности сына Бари Алибасова похоронить отца ради славы

Сын продюсера Бари Алибасова ради собственных пиара и славы готов похоронить отца. Об этом в беседе с порталом Sobesednik.ru рассказала подруга Алибасова-старшего Наталья Штурм.

«Этот сынуля заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу. Лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится», — пояснила она.

Она также отметила, что сын продюсера — неинтересный человек, поэтому он пытается «выжать все соки» из связанных с отцом историй. При этом самого Бари Алибасова-старшего Штурм называет добрым и обаятельным человеком, другом всех артистов, который публично ни с кем не ссорился.

«Но тут влез его сынуля и начались все эти истории одна за другой. Он копанул, увидел, что пошло-поехало, и продолжил! Сначала с "Кротом" раскрутил тему, теперь начал следующую. А на чем Бари-младшему еще пиариться?» — посетовала она.

В конце июня сообщалось, что Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую из-за амнестического синдрома, спровоцированного употреблением алкоголя. Это состояние характеризуется расстройством памяти, при котором пациент помнит, что происходило раньше, но при этом может не запомнить текущие события. Впоследствии у него обнаружили необратимые нарушения в коре головного мозга.

Летом прошлого года Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали с острым отравлением. Продюсер получил сильный ожог пищевода, несколько дней пролежал в коме.