Откровенный топ с разрезом в области груди стал новым трендом среди моделей

Укороченный топ с разрезом в области груди стал новым летним трендом среди моделей в 2020 году. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о черном облегающем кроп-топе Party Starter Long Sleeve бренда Fashion Nova, вырез на передней части которого оформлен перекрестной шнуровкой из страз. Изделие представлено в двух цветах: черном и бордовом. Его стоимость составляет 27 фунтов стерлингов (2475 рублей).

Фото опубликовано @aneeqafarid

Так, например, в названной вещи и брюках на завышенной талии попозировала манекенщица Анека Фарид (Aneeqa Farid). В то же время модель Ангелия Бабич (Angelia Babicz) сфотографировалась в зеркало в топе, кожаных штанах и босоножках Yves Saint Laurent.

Фото опубликовано @angelababicz

Кроме того, в аналогичном изделии и туфлях с прозрачным каблуком на фоне машины запечатлели Аннабель Хейс (Annabelle Hayes), а Мариана Сантос (Mariana Santos) на опубликованном снимке сидит на лестнице в коротких шортах и крупных серьгах.

В июле одежда с глубоким декольте в виде сердца стала новым летним трендом. В ассортименте марки новозеландского бренда Paris Georgia появилась модель вещей под названием Heart Singlet. В них заметили модель Кендалл Дженнер, «ангела» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) и актрису Фиби Тонкин (Phoebe Tonkin).