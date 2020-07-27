В соцсетях показали самые безвкусные вещи брендов и подняли их на смех

Пользователи социальных сетей нашли самые, на их взгляд, безвкусные модели одежды, украшений и аксессуаров для дома и подняли их на смех. Фотографии публикует Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на Instagram-аккаунт @uglydesign, в котором регулярно размещаются нелепые вещи различных брендов. Отмечается, что сообщество создали шведы Йонас Ниффенеггер и Себастьян Матис (Jonas Nyffenegger и Sebastien Mathys).

Фото опубликовано @uglydesign

Так, например, на странице появился снимок солнечных очков, дужки которых выполнены в форме сосисок. На другом кадре показан держатель для зубных щеток в виде пальцев ног, а также шторы, имитирующие сигареты. Помимо этого, авторы паблика показали снимок трусов из макарон, а также кресло, сделанное из кирпичей.

Фото опубликовано @uglydesign

В аккаунте также присутствуют снимки странной одежды. Так, например, на одном из кадров запечатлены кроссовки марки Nike на платформе, которая выполнена в виде аквариума с водой и рыбами. Вдобавок на странице опубликовали кресло в виде туфли, а также джинсы, заплатки которых напоминают куски колбасы.

Фото опубликовано @uglydesign

Подписчики аккаунта регулярно высмеивают описанные вещи в комментариях. «Какое уродство», «Господи, и я живу в мире, где люди делают такие вещи», «Что с людьми не так», «От некоторых вещей меня просто тошнит» — высказались они.

В июле вещь на сайте любимого дешевого бренда россиян ASOS подняли на смех за нелепый дизайн. На размещенном кадре модель попозировала в чулках Savage x Fenty. Они выполнены в виде перекрещивающейся ленты с завязками на щиколотках. Подписчики высмеяли дизайн изделия и обратили внимание на их сходство с товаром для БДСМ.