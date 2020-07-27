ВОЗ признала бесполезность закрытия границ из-за коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали бесполезным закрытие границ во время пандемии коронавируса. С таким заявлением в понедельник, 27 июля, выступил директор программы организации по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

Как отметил Райан, закрытие границ может применяться в качестве одной из мер по предотвращению распространения инфекции, однако само по себе оно неэффективно. Кроме того, подобные ограничения «негативно сказываются на восстановлении экономики».

«Меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с сопутствующими мерами. Точно так же мытье рук или ношение маски (...). Речь идет о комплексе мер», — подчеркнул эксперт, отметив, что страны не могут вечно держать границы закрытыми, особенно в то время, когда «вирус замечен почти во всех государствах».

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«Мы можем столкнуться с ситуацией, когда границы то открываются, то снова закрываются. (...) Единого решения здесь не существует, но важно добиться прогресса, который бы учитывал все риски», — сказал он. Представитель ВОЗ отметил, что эксперты пока не нашли баланса между соблюдением осторожности и стратегией открытия границ, однако сейчас над этим «работают целые государства».

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об ускорении пандемии коронавируса. По его словам, за последние шесть недель число случаев заболевания выросло в два раза.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. 8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж, но исключительно с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.

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