Белорусские рабочие собрались выходить на забастовку против Лукашенко

Работники белорусских предприятий собрались выходить на забастовки против президента страны Александра Лукашенко. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

О забастовке объявили сотрудники КУП «Брестжилстрой». Они потребовали честных и прозрачных президентских выборов, освобождения политических заключенных и снятия с них всех обвинений.

Забастовка продлится с 10 по 11 августа, а в случае победы Лукашенко на выборах, работники обещают присоединиться к бессрочной национальной забастовке. О планируемых забастовках также объявили шахтеры из Солигорска, филиал ОАО «Гродно Азот», БМЗ и ОАО «СветлогорскХимволокно».

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с преследованием оппозиционных политиков. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.