В России ехавший на лошади десятилетний мальчик запутался в стремени и погиб

В Тыве десятилетний мальчик ехал на лошади, запутался в стремени при падении и погиб. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, мальчик находился у родственников на чабанской стоянке «Чолдак Шыраа-Булак» села Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района. Там он помогал по хозяйству, присматривая за скотом. Недалеко от чабанской стоянки лошадь мальчика понеслась вскачь, он начал падать, а его нога осталась в стремени.

В результате лошадь проволокла ребенка на расстоянии километра, он умер на месте от полученных травм. Следствие организовало проверку.

22 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник во время квеста про динозавров. Ребенок сорвался с лестницы без перил при переходе из одной локации в другую с высоты двух метров. Мальчик упал на бетон и получил черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника, его госпитализировали.