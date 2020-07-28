В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала эпидемии в Москве скончались 4 434 человек с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки зафиксировали 5395 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых случаев выявили в Москве (674) и Свердловской области (209).

Всего с начала пандемии в России выявили 823 515 случаев коронавируса, 13 504 летальных исхода, 612 217 выздоровлений.