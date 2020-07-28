В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 5395 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (674) и Свердловской области (209). Меньше всего заражений зафиксировали в Калмыкии (2), Еврейской автономной области (2) и Ненецком автономном округе (1). За сутки зафиксировали 150 летальных исходов. Выздоровели 8888 человек.

Более ста новых случаев выявили в Ханты-Мансийском автономном округе (187), Санкт-Петербурге (168), Мурманской (184), Нижегородской (163), Иркутской (162) областях, Красноярском крае (153), Ямало-Ненецком автономном округе (136), Ростовской (133), Московской (126), Челябинской (124) областях, Алтайском крае (121), Омской области (115), Ставропольском крае (110), Ульяновской области (110), Приморском крае (110), Оренбургской (109), Новосибирской (103) областях и Хабаровском крае.

Всего с начала пандемии в России выявили 823 515 случаев коронавируса, 13 504 летальных исхода, 612 217 выздоровлений.