В России зафиксировали 5635 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 5635 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве (694) и Свердловской области (252). Меньше всего заражений зафиксировали в Чукотском автономном округе (1) и Севастополе (1). За сутки умерли 85 пациентов, полностью выздоровели 3079 человек.

Больше ста заражений выявили в Нижегородской области (188), Ханты-Мансийском автономном округе (188), Санкт-Петербурге (172), Иркутской области (165), Красноярском крае (162), Мурманской (158), Московской (139), Ростовской (135) областях, Алтайском крае (134), Челябинской области (128), Ямало-Ненецком автономном округе (123), Хабаровском крае (118), Омской (114), Оренбургской областях (111), Приморском каре (109), Новосибирской (104) и Ульяновской (102) областях.

Всего за весь период пандемии в России выявили 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах, 13 354 летальных исхода и 603 329 случаев выздоровления.