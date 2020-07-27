В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала эпидемии в российской столице умер 4 421 человек с коронавирусом.

Ранее 27 июля глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в России и других странах желательно начать не раньше 2021 года. По его словам, есть смысл стремиться скорее привить отдельные группы населения, которые находятся в зоне риска, например, работающих в «красной» зоне врачей. Тотальную же вакцинацию будет осуществить сложнее, потому что речь идет о десятках и сотнях миллионов доз препарата.