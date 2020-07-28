Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых

Житель индийского города Палвал, штат Харьяна, проглотил 20-сантиметровый нож и после этого остался в живых — врачи на протяжении трех часов извлекали опасный инструмент из печени пациента. Об этом сообщает издание The Tribune.

В начале июня во время введенного из-за коронавируса режима самоизоляции мужчина захотел съесть нож. «Он пытался прожевать его, и в итоге проглотил столовый прибор, запив водой», — рассказали врачи. Уточняется, что этот человек страдает психическим расстройством и употребляет наркотики.

Через некоторое время начались проблемы — мужчина не мог нормально есть, так как появились сильные боли в животе и повысилась температура. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, после чего экстренно перевели в медучреждение в Дели.

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При помощи ультразвука и компьютерной томографии врачи установили точное положение ножа: лезвие проткнуло печень, а рукоятка застряла в двенадцатиперстной кишке. В итоге началось кровотечение, формирование абсцесса в печени и сепсис.

«Нож мог легко проткнуть пищевод и попасть в трахею, сердце или задеть сосуды на пути от ротовой полости к печени через двенадцатиперстную кишку. Мы искали похожие случаи в специализированной литературе, но о проглатывании таких крупных ножей не сообщалось», — рассказал профессор желудочно-кишечной хирургии Индийского института медицинских наук Нихар Ранджан Даш.

Отмечается, что в печень пациента вставили трубку, которая в течение пяти дней высасывала по 100 миллилитров гноя. Питание мужчине вводили внутривенно, так как он не мог питаться самостоятельно. «Сейчас его жизнь вне опасности, — рассказал Даш. — Он в сознании и может ходить. Ему оказывается психиатрическая помощь».

Ранее сообщалось, что маленькая девочка из китайского города Ухань провинции Хубэй упала на бамбуковую палочку для еды, проткнула себе мозг и выжила. Врачи заявили, что пациентке очень повезло, так как палочка не задела ствол мозга.