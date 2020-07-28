Женщины объяснили свою низкую самооценку пристрастием к фотошопу

Ухоженная внешность знаменитостей и обильное применение фотошопа негативно сказываются на самооценке обычных женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования косметического бренда Skin Proud, которые приводит Daily Star.

В опросе компании приняли участие две тысячи жительниц Великобритании. Выяснилось, что около 17 процентов женщин испытывают неуверенность в себе из-за того, что сравнивают себя со звездами. Четверть респонденток признались, что не выходят из дома без макияжа, поскольку не чувствуют себя достаточно красивыми.

«Мы были очень удивлены, когда узнали, что люди так сильно обеспокоены внешним видом других людей — даже тех, с кем они не знакомы. Очевидно, что знаменитости и их якобы идеальные тела и кожа заставляют нас чувствовать себя неполноценно», — прокомментировала рукводительница отдела маркетинга в Skin Proud Нора Зукаускайте (Nora Zukauskaite).

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Кроме того, исследование показало, что 28 процентов женщин испытывают давление из-за жестких требований общества к их внешности. Другие 14 процентов страдают от низкой самооценки по той причине, что их лицо в реальной жизни отличается от того, что запечатлено на фотографиях, которые опубликованы в соцсетях.

Помимо этого, большинство участниц эксперимента признались, что чаще всего ретушируют в мобильных приложениях изъяны кожи лица. В то же время 16 процентов заявили, что увеличивают себе губы, а каждая десятая женщина — уменьшает нос.

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