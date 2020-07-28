Саакашвили предложил упразднить Конституционный суд Украины

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил упразднить Конституционный суд в стране, передает «112.ua».

«Конституционный суд в теперешней форме вообще не нужен. Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном Суде Украины», — сказал Саакашвили.

Он также предложил ликвидировать систему административных, хозяйственных судов и создать Окружной центр правосудия, а количество судов сократить с 764 до 200.

Ранее Саакашвили заявил, что на Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники. «На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — сказал он.