Microsoft признала критическую ошибку Windows

Microsoft пообещала исправить критическую ошибку безопасности новых версий Windows. Об этом сообщает издание ZDNet со ссылкой на отчет компании.

Американская корпорация подтвердила, что знает о связанных с актуальными версиями операционных систем проблемах. Microsoft признала ошибку и заявила, что исправляющие ее патчи будут доступны в следующем обновлении ОС. До его выхода специалисты компании рекомендовали пользователям перезагружать систему при появлении сообщений об ошибке.

По словам журналистов, на проблему с безопасностью Windows 10 обратили внимание пользователи операционной системы. Владельцы лицензионных копий ОС жаловались, что получали ошибки при попытке запустить приложения «песочницы» (Windows Sandbox) и «Защитника Windows» (Windows Defender). С проблемой столкнулись пользователи Windows 10 версий 1903, 1909 и 2004.

Специалисты подчеркнули, что «песочница» необходима для безопасного запуска потенциально опасных приложений без нанесения вреда системе. Программа является востребованной среди IT-специалистов.

Ранее источники сообщили, что Microsoft изменит порядок обновления своих операционных систем. Компания планирует выпускать глобальные патчи для Windows 10X весной, для Windows 10 — осенью. Это позволит оптимизировать усилия специалистов корпорации и усилить контроль над исправлением ошибок в системе.