В Дагестане умершая врач с коронавирусом получила от властей пожелание здоровья

В Дагестане местные власти прислали благодарственное письмо с пожеланиями здоровья, успехов и благополучия заразившейся коронавирусом врачу-рентгенологу Аминат Меджидовой. Она умерла в начале мая. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Магомеда Омарова, мужа Меджидовой, она была одной из немногих врачей в районной больнице села Гергебиль, которые продолжили ходить на работу в апреле. Он отметил, что в больнице были проблемы со средствами защиты, и его жене пришлось самой шить себе маски и печатки.

«Спустя две недели работы она заболела. Я ей сказал, что это уже серьезно все. Просил написать больничный, посидеть дома», — рассказал муж Меджидовой.

Ранее главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае уволился после смерти коллеги с коронавирусом. Родственники умершего врача-гинеколога Галины Лебедевой жаловались, что ей не оказывали медицинскую помощь, а лечения удалось добиться только после звонков на горячую линию по коронавирусу. Увольнение главврача произошло после проверки в медучреждении.