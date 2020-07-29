В России отреагировали на данные о задержании в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера

Данные о задержании в Белоруссии бойцов из частной военной компании (ЧВК) Вагнера вызывают большие сомнения. Так на новости в СМИ отреагировал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает «Интерфакс».

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Депутат предположил, что белорусский президент Александр Лукашенко «просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов». Однако, подчеркнул Швыткин, Москва готова работать с любым президентом, которого изберет белорусский народ.

По данным информагентства БЕЛТА, минувшей ночью были задержаны в общей сложности 33 наемника, всего в страну «для дестабилизации обстановки» во время выборов президента республики якобы заброшены 200 боевиков.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в стране хотят устроить революцию. Он также жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов».

Выборы президента запланированы в Белоруссии на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.