В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера

В Белоруссию забросили 200 боевиков из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Как пишет государственное информагентство БЕЛТА, их целью являлась дестабилизация ситуации во время выборов президента республики.

По информации издания, 32 наемника задержаны ночью. Позже на юге республики был задержан еще один член этой группы. Группу поймали в санатории под Минском.

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При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин, пишет БЕЛТА.

В распоряжении агентства также оказался список задержанных.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране хотят устроить революцию. Соответствующее заявление он сделал перед президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа. Белорусский лидер также предупреждал об угрозе сценария «заграничных кукловодов».