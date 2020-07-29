Сумку люксового бренда за тысячи долларов сравнили с пакетами для выгула собак

Нелепый дизайн сумки итальянского модного дома Bottega Veneta озадачил покупателей. Об этом сообщает The Sun.

В описании аксессуара на сайте бренда говорится, что модель BV Twist выпускается в «форме мягкого мешка с ручкой, которая выглядит небрежно завязанной и скользит по запястью». Она представлена в различных цветах, включая черный, индиго и молочный. Стоимость сумки составляет 2200 долларов (почти 160 тысяч рублей).

Покупатели люксовой марки подняли на смех указанный аксессуар и сравнили его с пакетами для выгула собак. «Я просматривала в интернете шутки о стоимости дизайнерских сумок и чуть не подавилась чаем, когда наткнулась на эту дорогую и смешную сумку. У меня есть питомец, поэтому я провожу много времени в парке для собак. В один из дней я громко рассмеялась, когда увидела аксессуар Bottega Veneta на руке у модели, проходившей мимо», — рассказала британка Андреа Смит (Andrea Smith).

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По словам девушки, аксессуар напомнил ей о том, как ее подруга «небрежно завязывала очень большие мешки для фекалий, которые ей нужно регулярно покупать для своего гигантского пса».

В июле в соцсетях показали самые безвкусные вещи брендов и подняли их на смех. Фото нелепых изделий появились в Instagram-аккаунте @uglydesign. Например, авторы страницы опубликовали фото солнечных очков, дужки которых выполнены в форме сосисок. На другом кадре показан держатель для зубных щеток в виде пальцев ног.