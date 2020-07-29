Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса

Американские ученые сравнили вирусную нагрузку у больных COVID-19 с симптомами и пациентов с бессимптомным протеканием болезни. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.

В ходе подсчета вирусных частиц из анализов более 30 тысяч сдавших тест на коронавирус выяснилось, что вирусная нагрузка распределяется практически одинаково среди всех пациентов. Оказалось, что в организме больных с симптомами и больных без симптомов содержится примерно одинаковое количество вирусных частиц, что доказывает опасность бессимптомных носителей инфекции.

Выводы о том, что оба типа носителей COVID-19 одинаково опасны для окружающих, были сделаны на основе анализа тестов 32 480 пациентов, проживающих в домах престарелых штата Массачусетс. Тесты были взяты в период с 9 апреля по 9 июня 2020 года.

В общей сложности носителями коронавируса оказались 2654 проживающих в данных учреждениях человека, или 15 процентов и 624 сотрудника (4,1 процента). При этом у 53,1 процента жителей и 18,2 процента персонала были явные симптомы заболевания, тогда как болезнь протекала бессимптомно у 12,7 процента пожилых людей и 3,7 процента персонала.

При этом медики заметили, что эти показатели начали расходиться в конце мая, когда на территории штата пандемия пошла на спад. В этом случае у больных с симптомами оказалось незначительно больше вирусных частиц, чем у бессимптомных пациентов. Специалисты связали это с тем, что у большей части симптоматических больных COVID-19 диагностировали в пик эпидемии.