Майор Нацгвардии США сообщил о чрезмерно жестоких мерах по разгону протестующих

Силовики из федеральных ведомств, задействованные президентом США Дональдом Трампом для разгона протестующих в Вашингтоне в июне этого года, принимали чрезмерно жестокие меры при зачистке площади Лафайет у Белого дома от митингующих. Об этом стало известно из показаний майора Национальной гвардии Адама ДеМарко, пишет Wall Street Journal.

Как заявил ДеМарко, выступая в Конгрессе, события, свидетелем которых он стал, были «крайне тревожными». По словам майора, протестующие никаким образом не демонстрировали агрессию, а вся акция носила сугубо мирный характер. «Я, с учетом моего опыта и моей подготовки, ни разу не почувствовал угрозы со стороны митингующих и не подумал, что они способны на насилие», — пояснил офицер.

По его мнению, действия федеральных агентов были совершенно несоразмерны угрозе, которую якобы представляли участники протестов для общественного порядка, и шли вразрез с практикой применения силы со стороны правоохранительных органов в отношении граждан, установившейся как в США, так и в других странах. ДеМарко подчеркнул, что участники акции не провоцировали силовиков, и применение ими силы в данном случае стало «ненужной эскалацией» конфликта.

Как отмечает издание, площадь Лафайет стала центром протестов в Вашингтоне в конце мая. Митингующие собирались там, выражая недовольство после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате грубого задержания полицейским. 1 июня Трамп решил посетить церковь Святого Иоанна, располагающуюся в этом районе. В связи с этим правоохранители получили приказ зачистить площадь от протестующих, также в городе был введен комендантский час.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда, причиной которой митингующие называют расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.