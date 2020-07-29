Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась. Как сообщается на странице канала в Facebook, она решила переехать в Италию.

«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы "Утро России", покинула телеканал. ​Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье», — говорится в публикации «России 1».

В комментариях к посту многие зрители пожелали Ландер удачи. «Для меня Елена как член семьи: я привыкла видеть утром эту интеллигентную, женственную, умную, красивую девушку. Но и Италию очень люблю, пусть там все сложится», — написала Катерина Коронова. При этом некоторые признались, что не будут скучать по Ландер в утреннем шоу и что смотрели программу не ради нее.

Как отмечает издание Starhit, слухи о возможном уходе Ландер с «России 1» ходили давно. В августе 2019 года она вышла замуж за итальянца, поэтому ей «приходилось жить на две страны».