Ведущая «России 1» попрощалась со зрителями перед переездом в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер попрощалась со зрителями во время последнего эфира передачи. Об этом она сообщила в Instagram.

«Это был заключительный эфир! Я прощаюсь с моим любимым утром, но не с вами», — написала она, обращаясь к подписчикам. Ландер подчеркнула, что растрогана подарками и теплыми словами коллег в последний день работы. Она также пообещала рассказать о будущих планах и проектах.

«Я чертовски счастлива, что нам было так хорошо вместе эти шесть лет», — заключила ведущая.

Ранее сообщалось, что Елена Ландер уволилась ради переезда в Италию к семье. По информации StarHit, слухи о возможном уходе ведущей с «России 1» ходили давно. В августе 2019 года она вышла замуж за итальянца.

Пара познакомилась в Москве, когда итальянец работал в России. Позже он уехал на родину, но ведущая и возлюбленный продолжили отношения, долгое время Ландер жила на две страны. У нее есть дочь от первого брака, которая тоже переедет в Италию.