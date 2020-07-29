Трамп не стал говорить с Путиным о «сговоре России с талибами»

Президент США Дональд Трамп не стал говорить с президентом России Владимиром Путиным о предполагаемом сговоре Москвы с боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом американский лидер заявил в беседе с изданием Axios.

«Я никогда не говорил с ним об этом», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста. Трамп подчеркнул, что общался с российским лидером на другие темы, и отметил, что сведения о сотрудничестве российской стороны с талибами «многие называют фейковыми новостями».

Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 23 июля. Стороны обсудили проблему стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также роль Москвы и Вашингтона в поддержании международного мира.

Как отмечает издание, с момента, когда разведка донесла до главы США подозрения в адрес России, Трамп и Путин общались по меньшей мере восемь раз. Президентская администрация, вопреки таким сведениям в СМИ, утверждает, что Трамп не был осведомлен о происходящем до конца июня.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорится в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.