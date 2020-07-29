Москвичей бесплатно проверят на онкологию

Жители Москвы смогут бесплатно пройти тестирование на онкологические заболевания. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний стартует 30 июля. Пройти онкоскрининг можно бесплатно в 66 медучреждениях до конца августа.

По словам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, запуск бесплатного тестирования необходим из-за отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии коронавируса.

«Мы призываем москвичей пройти первичное обследование — с завтрашнего дня это можно сделать на базе 66 городских поликлиник. В программу вошли исследования, которые помогут диагностировать предпосылки к одним из самых распространенных онкологических заболеваний», — заявила она.

В рамках программы женщинам от 18 до 39 лет предлагается сделать УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше — маммографию. Девушки старше 18 лет могут пройти диагностику шейки матки. Мужчинам в возрасте от 45 лет рекомендуют сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Также всем москвичам предлагают сдать анализ кала на скрытую кровь.

Для прохождения тестирования необходим московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). На сайте столичного Департамента здравоохранения нужно выбрать поликлинику, к которой прикреплен пациент, и записаться по номеру телефона учреждения.

Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если появится необходимость в дальнейших исследованиях, с участником акции свяжется доктор, говорится в сообщении.