Убийц российского «короля вейпов» отправили в колонию

В Москве суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве российского «короля вейпов» — бизнесмена Александра Баева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в преступлении обвинялись писатель-фантаст из Подмосковья Павел Балашов, бармен из Москвы Роман Симонов и бывший военный из Приднестровья Сергей Еременко.

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали подсудимых виновными в расправе над бизнесменом и не заслуживающих снисхождения. Балашову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Сергею Еременко — 14 лет, Симонову — 17 лет.

По данным Следственного комитета России, вечером 21 марта 2018 года обвиняемые в офисе на улице Большая Семеновская в Москве задушили 32-летнего предпринимателя. Они вывезли тело в Подмосковье и там спрятали.

Мотивом убийства было желание компаньона погибшего завладеть компанией. Один из обвиняемых дал признательные показания и показал место захоронения убитого.

Компания по продаже электронных сигарет принадлежала Баеву и Симонову, но когда бизнес пошел на спад, у партнеров разошлись мнения относительно его дальнейшей судьбы, пишет «МК». Симонов, работавший барменом, захотел открыть бар для байкеров вместе со своими друзьями по байк-клубу Еременко и Балашовым. Но Баев их идею не поддержал и отказался расставаться с долей компаньона. В суде было установлено, что убивали его Еременко и Балашов, которые накинули на шею Баеву проволоку и затянули. Тело в сумке вывезли в лес, где залили монтажной пеной и закопали.

После исчезновения Баева в полицию обратились его родственники. Следователи вышли на Еременко, он сознался в преступлении и выдал сообщников. Однако позже он отказался от сделки со следствием и от своих показаний.

На суде трое фигурантов отрицали свою вину.

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