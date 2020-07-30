Власти Белоруссии допустили отключение интернета после задержания бойцов ЧВК

Власти Белоруссии допустили ограничение интернета в стране после задержания 33 бойцов ЧВК Вагнера. Об этом сообщил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает «Наша Нiва».

Он рассказал, как прошла в ЦИК встреча кандидатов с госсекретарем Совбеза Андреем Равковым. Так, Равков заявил, что боевики прибыли в Белоруссию «делать революцию» и угрожают безопасности «массовых мероприятий».

По словам Дмитриева, он спросил, возможно ли отключение интернета 9 августа, в день президентских выборов. Равков ответил, что если будет опасность, то не исключено полное отключение интернета.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

Еще один кандидат в президенты Сергей Черечень рассказал, что, по данным Совбеза, в Белоруссию могут прибыть из России «группировки для провокаций».

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых назвали российскими наемниками. Они якобы прибыли в республику, чтобы дестабилизировать ситуацию в преддверии президентских выборов. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.