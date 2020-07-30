Папа Римский впервые назначил епископом священника из России

Папа Римский Франциск впервые назначил епископом-помощником архиепархии священника из России. Им стал Николай Дубинин, сообщил ТАСС канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский.

«В новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского», — подчеркнул он.

До этого Дубинин исполнял обязанности настоятеля монастыря святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге. Теперь ему уделена титулярная епархия Вод Бизаценских, которая находится на территории Туниса.

Ранее стало известно, что в Ватикане открылся для верующих главный храм римско-католической церкви — собор Святого Петра. Папа Римский вознес молитву в одном из его приделов, у могилы предыдущего понтифика Иоанна Павла II. Храм был закрыт с 10 марта из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. За это время там прошел ряд пасхальных служб, в которых участвовали всего несколько человек, включая понтифика.