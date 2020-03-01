Папа Римский вышел к верующим после новостей о загадочном недомогании

Папа Римский Франциск, который ранее отменил несколько официальных мероприятий из-за загадочного недомогания, вышел к верующим на традиционную воскресную аудиенцию на площади Святого Петра. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает РИА Новости.

Понтифик был вынужден несколько раз прервать свою проповедь из-за кашля. Он сообщил, что отменит поездку в городок Аричча недалеко от Рима. «К сожалению, простуда вынуждает меня не принять участие в них в этом году. Я буду следить за ними отсюда», — заявил он.

Римский первосвященник перед Пасхой традиционно уединяется в городе Ариччо в 15 километрах от столицы Италии, где с другими членами Римской курии проводит неделю в размышлениях и молитвах.

Накануне, 29 февраля, сообщалось, что Франциск на протяжении трех дней отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, характер которого остается загадкой, так как в Ватикане отказались его раскрывать.

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