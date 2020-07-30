Севастопольский политолог прокомментировал слова Зюганова о кампании в городе

Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что ситуация с отказом зарегистрировать кандидатом на выборах губернатора Севастополя представителя партии Романа Кияшко «это полная лажа и безобразие», напоминают риторику лидеров украинского Майдана и свидетельствуют о маргинализации коммунистов. Об этом рассказал «Ленте.ру» севастопольский политолог Сергей Юхин.

«Происходящее в Севастополе полностью соответствует общероссийскому тренду — коммунисты перестают быть системной политической силой, они вошли в крутое пике, из которого уже трудно будет выбраться», — сказал эксперт.

Он пояснил, что кандидат от севастопольских коммунистов задолго до выборов начал агрессивную кампанию, «используя майданную риторику и методы ведения политической борьбы». По мнению политолога, Кияшко проигнорировал системную работу и в результате не сумел собрать нужное число подписей муниципальных депутатов, чтобы преодолеть муниципальный фильтр.

«Один из депутатов-коммунистов, не согласившись с методами Кияшко, даже не отдал за него подпись», — указал Юхин, отметив, что после отказа в регистрации «Кияшко пошел вразнос и на заседании Севизбиркома выкрикивал, что его мнение важнее закона».

Геннадий Зюганов 27 июля в эфире программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» заявил, что в Севастополе с целью помешать Кияшко преодолеть муниципальный фильтр «взяли, разогнали два совета (муниципальных депутатов — прим. «Ленты.ру»), где у нас были представители депутаты, и говорят, что они [кандидаты] соревнуются, они участвуют».