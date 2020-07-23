Политолог оценил слова Зюганова о недоступности Путина для беседы

Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о сложностях в коммуникации с президентом России Владимиром Путиным не соответствуют действительности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Евгений Минченко.

«Президент регулярно встречается с лидерами фракций. Более того, он общается с ними и на камеру, и без камер. И ни для кого не секрет, что у них есть возможность прямого звонка. Второе. Зюганов сам любит рассказать о том, что он, скажем, какую-то аналитическую записку передал президенту, какой-то доклад. Я напомню, буквально вчера, когда он с этими жалобами выступал, Мишустин в ответе на вопрос от коммунистов сказал, что получил записку о развитии электроники, которую Зюганов направлял президенту, что он ее читал, что она учтена и так далее», — сказал политолог.

Также Минченко прокомментировал недовольство Зюганова в связи с созданием на левом политическом фланге новых партий.

«Если мы посмотрим на историю создания КПРФ, там могут возникнуть вопросы. И ЛДПР, и Эсеров, то есть любой парламентской оппозиционной партии, если посмотреть на историю их создания, то могут открыться многие интересные факты. Поэтому, на мой взгляд, эта позиция немного лукавая. Любого политика может напрягать наличие конкурентов в его электоральной нише, но это конкуренция», — полагает Минченко.

Ранее Зюганов выступил в Госдуме и пожаловался на людей, которые якобы блокируют контакт с президентом. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, «у руководителей фракций должен быть прямой контакт с президентом».