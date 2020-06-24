Лидер КПРФ показал «коммунистическую эклектику» на параде

В сети обратили внимание на наряд лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в котором он появился на параде по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в среду, 24 июня. Соответствующее видео, на котором запечатлен сидящий на трибуне политик, опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

На кадрах видно, что для торжественного мероприятия Зюганов выбрал красный галстук в полоску и красную кепку с надписью «КПРФ». Лацкан его пиджака также украшают несколько значков, красный бант и георгиевская лента.

«Геннадий Андреевич на стиле "коммунистическая эклектика"», — говорится в подписи к посту.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.

Уточняется, что в связи с пандемией коронавируса торжественные мероприятия 9 Мая отменили. В мае Путин назначил новое время: парад Победы на 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» на 26 июля.

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