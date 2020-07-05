Зюганов оценил слова Путина о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «мине замедленного действия» в советской Конституции. Его слова передает РИА Новости.

По мнению коммуниста, советские вожди Владимир Ленин и Иосиф Сталин выступали за образование единого и неделимого государства. Однако многие страны, имевшие независимость, были согласны войти в СССР только в том случае, если у них будет право выхода из Союза.

«В трех конституциях была заложена форма государственности. В первых двух — ленинской и сталинской — речь шла о диктатуре пролетариата. (...) Надо было отбиться от контрреволюции внутри страны и от Антанты, которая душила Советскую Республику. Нужна была жесткая власть, но трудового народа», — объяснил Зюганов.

При этом в брежневской Конституции указывалось «всенародное государство», а не «диктатура пролетариата», напомнил лидер партии. По его словам, есть единственный закон политики и истории: «Живут конституции, если они отражают интересы народа, его чаяния и укрепляют государственность».

Ранее российский лидер рассказал, что в советской Конституции была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из СССР. Этот «ленинский тезис» был заложен еще в 1922 году при образовании Советского Союза, заявил Путин.

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