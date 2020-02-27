В Кремле объяснили слова Путина о передаче Москве собственности СССР за рубежом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что ряд стран не передали России бывшую собственность СССР, которая находится за рубежом. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Выступив с высказываниями о перерегистрации активов, Путин обозначил конкретную проблему, а не попытался пожаловаться на жизнь, уточнили в Кремле.

Песков подтвердил, что «в подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась и она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто». Однако, добавил он, не все государства завершили этот процесс.

«Это не одна, не две, их чуть больше, но в подавляющем большинстве стран эта перерегистрация уже завершилась», — заявил пресс-секретарь президента.

26 февраля Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что перед страной стоит проблема о не доставшихся по наследству от СССР активов. Президент напомнил, что «весь мир был очень счастлив», когда Россия согласилась быть правопреемницей СССР и выплатить все долги бывших советских республик.

Россия взяла на себя долговые обязательства по внешнему долгу бывших советских республик в 1993 году. В обмен их власти отказались от прав на доли в зарубежных активах СССР. Точный размер долга неизвестен, однако в 2007 году замминистра финансов Сергей Сторчак назвал цифру в 96,6 миллиарда долларов по состоянию на конец 1991 года.

Стоимость активов, которые взамен должна была получить Россия, оценивалась примерно в 150 миллиардов долларов. Последний советский долг перед иностранным государством Россия погасила в 2017 году.

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