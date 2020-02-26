Путин назвал размер выплаченных Россией украинских долгов

Россия признала себя правопреемницей СССР и выплатила долги за бывшие советские республики, в том числе Украину. Об этом напомнил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. Глава государства также назвал размер долга Украинской ССР, который пришлось закрыть Москве.

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Путин напомнил, что «весь мир был очень счастлив», когда Россия согласилась быть правопреемницей СССР и выплатить все долги бывших советских республик. «Мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов [долларов] выплатили», — сказал он. Россия в обмен на выплату долга должна была получить зарубежные активы СССР, напомнил Путин. «Мы кредиты погасили за всех, а активы за рубежом некоторые, вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства, нам так и не передали», — сказал он.

Россия взяла на себя долговые обязательства по внешнему долгу бывших советских республик в 1993 году. В обмен они отказались от прав на доли в зарубежных активах СССР. Точный размер долга неизвестен, однако в 2007 году замминистра финансов Сергей Сторчак назвал цифру в 96,6 миллиарда долларов по состоянию на конец 1991 года.

Стоимость активов, которые взамен должна была получить Россия, оценивался примерно в 150 миллиардов долларов. Последний советский долг перед иностранным государством Россия погасила в 2017 году.

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