Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил политические партии с пчелами. По мнению политика, законы пчеловодства отлично подходят для организации партий. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает РИА Новости.

«Матку все слушают. Не имеют права никто ни перечить, ни возражать. Более того, когда выводят вторую матку, две матки не живут, она пытается ее проколоть жалом. Пчелы ее не имеют права трогать», — пояснил Зюганов. Он также добавил, что в КПРФ в последнее время пришло много молодых и ответственных людей, а в партии царит порядок.

В 2016 году лидер коммунистов презентовал свою книгу «На пасеке у Зюганова». В ней он рассказал о своем увлечении пчеловодством и текущих актуальных проблемах этой отрасли сельского хозяйства.

Семья политика в нескольких поколениях занимается пчеловодством. Часть летнего отпуска политик традиционно проводит на родине — в Орловской области, где у него большая пасека.