Звезда «Зачарованных» сравнила голливудских агентов с сутенерами

Американская актриса и активистка Роуз Макгоуэн сравнила голливудских агентов с сутенерами. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Зачарованных» призналась, что ей не нравилось работать в кинематографе, а Голливуд был лишь средством достижения ее целей. Людей, с которыми ей приходилось сотрудничать, она назвала социопатическими хищниками, которые смотрели на красивых актрис так, будто они слабые газели.

Артистка вспомнила, что однажды агент Лесли Зиберт попросила ее поменьше разговаривать на деловых встречах, чтобы не смущать присутствующих там мужчин своим словарным запасом. Макгоуэн выразила надежду, что теперь Зиберт более серьезно относится к своим клиентам и уважает их.

«Остановите это. Честно говоря, я думаю, что агенты в Голливуде — торговцы людьми. Они зарабатывают деньги, ведя переговоры о том, как долго моя правая грудь может быть на экране. Санкционированное сутенерство, скажу я вам», — написала Макгоуэн.

В феврале актриса рассказала о своих отношениях с женщиной по имени Сиенна. Она назвала их комфортными и спокойными, пояснив, что ее новая возлюбленная идентифицирует себя как лесбиянка, в то время как Макгоуэн не относит себя к этой сексуальной ориентации.