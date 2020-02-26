Звезда «Зачарованных» рассказала о романах с женщиной и гендерквиром

Американская актриса и активистка Роуз Макгоуэн в ходе подкаста Shut Up Evan рассказала о своих романах с женщиной и гендерквиром. Запись беседы опубликована на сайте Podtail.

Звезда «Зачарованных» призналась, что сейчас счастлива, так как встречается с девушкой по имени Сиенна. Она назвала их отношения комфортными и спокойными, пояснив, что ее новая возлюбленная идентифицирует себя как лесбиянка, в то время как сама Макгоуэн не относит себя к этой сексуальной ориентации.

Артистка также рассказала, что ей тяжело давались отношения с андрогинной моделью Рейн Дав, с которой она рассталась более полугода назад. «Тяжело быть с небинарной персоной. Она не позволяла мне называть ее своей девушкой, а я использовала это слово, потому что не знала, как еще ее называть. Кажется, нам нужен новый словарь», — поделилась знаменитость.

В 2018 году Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании магнатом Харви Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.

Артистка известна по роли Пейдж Мэтьюс в сериале «Зачарованные», а также по таким фильмам, как «Поколение DOOM», «Крик» и «Грайндхаус».

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