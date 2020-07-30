Первый президент Украины назвал страну плугом

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал страну плугом, который должны «переть» президент и все остальные. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», комментируя решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о торговой блокаде Донбасса. Слова бывшего украинского лидера передает ТАСС.

Он подчеркнул, что такое решение может вступить в силу лишь в том случае, если соответствующий указ будет подписан президентом. «Каждый должен переть свой плуг: вы — свой, я — свой, президент — свой. И все мы будем переть один плуг — называется он Украина», — заявил Кравчук.

Ранее Кравчук призвал спросить население Украины, хочет ли оно федерацию или унитарное государство. Бывший глава государства отметил, что в стране назревает конфликт между властями и представителями региональных элит.