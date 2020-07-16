Первый президент Украины призвал спросить у народа о желании федерализации

Первый президент Украины Леонид Кравчук, выступая в Верховной Раде, призвал спросить у народа страны, желает ли он ее федерализации. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, в стране назревает опасная тенденция конфликта между центральной властью и региональными элитами. Он уверен, что это может расшатать мощь Украины.

«У меня просьба: сначала посоветуйтесь с народом, измените конституцию: хочет народ федерацию или унитарное государство. В унитарном государстве это недопустимо», — сказал первый президент Украины. Он также призвал охранять суверенитет страны. «Мы не должны давать вмешиваться в наши дела. И все равно о ком речь — о западе или о востоке. Я обращаюсь ко всем перестать расшатывать ситуацию в стране», — подытожил Кравчук.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. «Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — считает Зеленский. Президент сказал, что такие руководители настроены «не против правительства, а в первую очередь против Украины», и обвинил их в сепаратизме.