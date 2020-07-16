Зеленский призвал объединиться против российской агрессии «как 30 лет назад»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться против российской агрессии «как 30 лет назад». Видеозапись его выступления перед депутатами Верховной Рады опубликована на странице офиса главы государства в Facebook.

Комментируя юбилей принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, Зеленский подчеркнул, что принять ее удалось благодаря поддержке депутатов от всех партий. По мнению главы государства, если все политические силы объединятся сейчас, то у государства получится восстановить территориальную целостность.

«Шестой год мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы должны вернуть все территории и веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, не было напрасным. Шанс на это у нас есть в одном случае, если мы все объединимся, как тридцать лет назад», — подчеркнул он.

Декларацию о государственном суверенитете Верховный Совет УССР принял 16 июля 1990 года. Позднее этот документ стал основанием для провозглашения в 1991 году независимости республики.