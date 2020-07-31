Девушка перестала ретушировать прыщи на селфи и снискала одобрение в сети

Девушка рассказала, как перестала ретушировать свою кожу в фоторедакторах, и снискала одобрение у пользователей сети. Ее снимок и мнения комментаторов появились на портале Reddit.

Юзерша с никнеймом @mah-ree-nuh разместила на платформе селфи, где запечатлено свое покрытое прыщами лицо. «Я всю жизнь замазывала акне в фотошопе, но вдруг поняла, что иметь акне — абсолютно нормально. Люди не рождаются с идеальной кожей. Мы все подвержены гормональным изменениям, это часть нашей жизни. Не стыдитесь своего лица», — высказалась она в описании под фото.

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Пост @mah-ree-nuh привлек внимание других пользователей, и они поделились мыслями на затронутую ею тему. «Тебе не нужно всеобщее одобрение и сотни лайков. Просто будь собой. Нет никакой ценности в лайках чужих людей, важен только твой характер», «Ты дала самый лучший совет. Мы люди, и мы зависим от чужого мнения. Чувствую в этом и свою вину тоже», «Да к черту акне! У тебя потрясающие глаза!», «Жаль, что я не поняла это в таком же раннем возрасте, как ты. Молодец, что не боишься своей естественности», — высказались они.

Ранее в июле россиянам объяснили опасность выдавленных прыщей. Косметолог Наталия Николаева объяснила, что в случае возникновения акне необходимо обращаться к дерматологу, иначе можно нанести вред коже. Кроме того, по ее словам, негативно может сказаться частое использование патчей, поскольку они создают парниковый эффект.