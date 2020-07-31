Российский бизнесмен попал в аварию и попытался избить девушку

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Владелец сети мужских парикмахерских Top Gun Сергей Локонцев попал в ДТП и после этого попытался избить спорившую с ним девушку. Видео с моментом конфликта и искореженными автомобилями опубликовано в Telegram-канале «Пресс-Хата».

На кадрах видно, как мужчина оскорбляет стоящую рядом россиянку и его сдерживают полицейские. В какой-то момент он бросается в сторону женщины, замахивается ногой, чтобы ударить, но не достает до нее несколько сантиментов. Во второй части ролика бизнесмен показывает вмятины на своей и чужой машинах. Его черный Range Rover оказался помят сбоку, в то время как у белого Ford разбита вся передняя часть.

Девушка оказалась сестрой водителя второго автомобиля, по чьей вине, как считает Локонцев, произошла авария. «Но признали меня все равно виновным», — сказал он, сообщает РЕН ТВ.