Россиянам решили упростить получение ипотеки. Как сообщает РБК, в правительстве собрались снизить до 15 процентов первоначальный взнос по льготной программе, которая позволяет взять кредит под 6,5 процента. Источники агентства указывают, что об этом решении объявят в ближайшие дни.

Льготная ипотека под 6,5 процента стала одной из мер антикризисной поддержки, которую ввели на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Сначала первоначальный взнос по таким программам составлял 20 процентов.

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), больше половины россиян исключают для себя возможность оформления ипотеки: так ответили 62 процента респондентов. Только 20 процентов участников опроса говорят о том, что рассматривают такую возможность в будущем, 16 процентов уже выплатили кредит на жилье или выплачивают его сейчас.

Каждый пятый участник опроса уточнил, что нежелание брать ипотеку связано с низким уровнем жизни, еще 17 процентов указали, что кредит им не нужен, поскольку жилье уже есть. Еще 7 процентов не хотят брать кредит из-за больших переплат, 6 процентов в принципе не доверяют инструменту кредитования, у 4 процентов нет уверенности в завтрашнем дне.

Тем временем российские банки постепенно упрощают возможность взять кредит на жилье. Доля одобрений заявок возвращается на докризисный уровень. По итогам июня было выдано жилищных кредитов на 116,2 миллиарда рублей (плюс 0,9 процента к показателю за аналогичный период 2019-го).